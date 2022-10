"No tengo un recuerdo específico, sí de sus protagonistas y del ambiente. El recuerdo directo o elaborado después es de una profunda crisis que llevó a un pacto que estabilizara la economía , con la inflación y el paro disparados, y así se permitiera la transformación política del país. Creo que tuvo mejores efectos políticos que económicos", asegura Carlos Penedo, consultor de comunicación de 57 años. "Sí que se tenía la voluntad clara de dejar atrás el franquismo y modernizar el país, y alejarse de la confrontación gratuita o violenta en la mente de todos los protagonistas. El valor de aquellos pactos están en el momento, dos años antes Franco estaba vivo y la Constitución aún no estaba aprobada, y en la voluntad de avanzar acordando", señala.

"Se han mitificado muchos aspectos de la Transición, etapa especialmente convulsa e incluso violenta. Sí que es verdad que la crispación actual es distinta, se ha ido tensionando el clima político del que hoy no se salvan ni los asesinados por el terrorismo ni una pandemia mundial ni una guerra", señala este experto para quien la crispación no es el resultado de un clima, sino algo buscado. "No hay que olvidar que la crispación es una estrategia política, no un fenómeno natural. Uno pacta si piensa que el resultado va a ser mejor que la discrepancia, y hoy muchos apuestan por el enfrentamiento, creen ganar más con la polarización. No parece probable, no sé si incluso sería deseable, un gran pacto de país, sí en asuntos concretos; en materia laboral la negociación y los acuerdos son habituales", concluye.