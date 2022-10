Se cumplen 40 años de la victoria de Felipe que unió un país: "Ahora tenemos sobredosis de jefes y déficit de líderes"

La sociedad fue el motor de todo, tanto en lo que se refiere al cambio del Partido Socialista como a la Transición misma. Ella fue quien señaló el objetivo, que era recuperar la libertad y dar el salto a la modernidad; y a la vez f ijó tajantemente los límites : no aceptaría nada que abriera de nuevo el peligro de una confrontación entre los españoles. Lo primero generaba esperanza; lo segundo, miedo. Esa dualidad de sentimientos marcó a fuego toda la década. El mérito de Felipe González fue interpretar antes y mejor que nadie ese mensaje y llevarlo a su práctica política. De hecho, él gobernó el Partido alianza previa con la sociedad , obligando a su partido a ir a donde por su propio impulso no habría querido ni sabido ir. A mi juicio, la cualidad más sobresaliente de González como líder, además de su longitud de visión, fue su extraordinaria permeabilidad para captar el pulso social.

Los jóvenes que conquistaron el poder del PSOE enquistado en el exilio y lo devolvieron a la realidad española tenían que actuar expeditivamente y sin demora . Había un sentimiento de urgencia histórica : se sentía ya muy próximo el final de la dictadura y si el Partido Socialista no comparecía en ese momento, alguien ocuparía el espacio del socialismo, pero no sería el PSOE.

Sería suficiente si nos hicieran recuperar la confianza en la capacidad de la política democrática para dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo. La democracia no se legitima únicamente por su superioridad moral ; además, ha de demostrar que es el sistema más eficient e. Eso ocurrió en el último tercio del siglo XX y por ello la democracia derrotó a los totalitarismos en casi todo el mundo. Hoy, demasiada gente se despega de la democracia representativa (que es una redundancia) y cae en las fantasías plebiscitarias del populismo, o en los cantos de sirena de los caudillajes autoritarios, porque no encuentran en la democracia una respuesta para sus vidas. No se trata de crear ilusión, sino de infundir confianza . En realidad, todo en política -al menos en política democrática- es una cuestión de confianza.

No existe el líder perfecto. Dicho eso, hoy en España me conformaría con pedir que el liderazgo político recupere algo del contenido que da sentido al concepto. No veo en el panorama un líder que merezca ese nombre. Esa es la consecuencia de casi dos décadas de darwinismo invertido en la política española, que ha padecido un proceso sostenido -y dramático- de selección regresiva de la especie, a la que, por cierto, no es completamente ajena la sociedad española. No existe un solo incentivo, ni económico ni de prestigio social ni de gratificación moral, para que un joven valioso se dedique a la política. La consecuencia es que en ella solo quedan quienes no serían competitivos en cualquier otra actividad. Junto al degradación institucional, el cáncer que corroe la política española es la degradación de la materia prima esencial: el factor humano.