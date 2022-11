De mal vistos a multiplicarse: así son los solteros de más de 50 en España

Según datos del INE, los solteros mayores de 50 son el 36% de la población (52% hombres y 48% mujeres), un total de 14,4 millones de personas, tres millones más que hace 20 años

Ya no son solterones o solteronas, con ese sesgo despectivo que acompañaba a lo que se clasificaba como una existencia triste, sosa y poco envidiable. Los mayores de 50 que están solos (que no tienen pareja o no están casados) no están tan solos. Son una parte activa de la sociedad, las marcas los buscan y generan una multitud de servicios pensados para el mundo single.

Las cifras muestran que es imposible ignorarles. Según datos del INE, los solteros mayores de 50 son el 36% de la población (52% hombres y 48% mujeres), un total de 14,4 millones de personas, tres millones más que hace 20 años.

Si los sumamos a los casi tres millones de personas divorciadas o separadas, tenemos un ecosistema de más de 17 millones de hombres y mujeres activos social y profesionalmente. La tendencia a vivir en soledad es imparable: entre los 50 y los 59 años, la proporción de solteros y solteras españoles se ha triplicado en los últimos 20 años. ¿Casualidad o que no está tan mal vivir la vida single (y a veces un poco loca)? ¿Cómo son hoy los solteros mayores de 50?

Son solteros, pero no están solos

Cuando nos referimos a estar solos, nos referimos a que no les falta ningún tipo de relaciones. En cuanto, los baby boomers ya cuentan con numerosas opciones para encontrar el amor o a esa persona especial con la que compartir momentos, hobbies o la forma en la que ver la vida. Pero si lo que se desea es algo menos estable o libre de vínculos, también es posible porque a esa edad se tienen las cosas claras y la asertividad suficiente para expresarlas. "Quiero a esa persona, pero no quiero tener una relación con ella" puede ser la declaración-tipo en estas circunstancias.

No ven la soltería como un problema

Ser soltero ahora puede ser una elección, no una imposición de las circunstancias. Según un estudio realizado por Ourtime, aplicación de citas para personas mayores de 50 años, el 78% de los baby boomers considera que la soltería no es ningún problema. De hecho, no tener pareja genera sentimientos positivos para el 81% de esta generación.

Son optimistas y exigentes

Ser libres, estar seguro de sí mismos y ser felices son algunos de los sentimientos más positivos compartidos en el mismo estudio de Ourtime. También se declaran más exigentes: saben lo que quieren pero no a cualquier precio. La experiencia es un grado, así que son más sabios en cualquier entorno, también el emocional. Su madurez hace que también conozcan qué batallas merecen o no merecen la pena librar.

Valoran el tiempo de calidad

Cuando uno sobrepasa los 50 se aprende que la felicidad significa compartir y disfrutar del presente. "Cualquier tiempo pasado pasó" podría ser el mantra del soltero senior. En este sentido, la calidad del tiempo importa más que la cantidad. Menos días de vacaciones, pero más acorde a nuestros gustos; menos salidas de ocio, pero más escogidas. Hacer cosas sin pensarlas, ajenas a la personalidad de cada uno, está también fuera de la filosofía silver.

Viven de acuerdo a ellos mismos

Buscar la calidad -no solo en el ocio- es otra consigna. Comprar menos, pero mejor. Destinar nuestro tiempo a las actividades y a las personas que más nos llenan (y a las que más aportamos) se impone entre los senior. A partir de los 50, se vive de acuerdo a una madurez que implica conocerse y saber valorar cada una de las diferentes sensaciones, ya sean positivas o negativas, en las relaciones personales y en todos los órdenes de la vida.

Dedican tiempo al autocuidado

Tener espacio propio, tiempo para cuidarse y poder 'ser egoísta' por un momento, es algo propio del universo senior. Es el famoso 'me time' , un tiempo de reflexión idóneo para poder decidir qué es lo que queremos, cómo lo queremos y dónde lo queremos. Y se han adaptado velozmente a los nuevos tiempos: el 35% de los españoles solteros mayores de 50 busca pareja a través de internet, en apps o en empresas dedicadas a la búsqueda de relaciones.

Viven y dejan vivir