La cumbre del G20 en Bali está dejando imágenes para la historia , como la foto de los presidentes de gobierno de los países de la OTAN analizando la última deriva de la Guerra de Ucrania, y otras, si no históricas, al menos curiosas. El 'desfile' de los primeros ministros vistiendo la camisa típica de Indonesia junto a sus esposas , quienes lucían un chal confeccionado con el mismo tejido de la camisa, ha suscitado todo tipo de comentarios. ¿Acierto o desacierto? Hablamos con Roberto Sánchez, experto en asesoría de imagen formado en la University of Arts de Londres para que aporte las claves.

En este caso, por tanto, es un acierto apreciar el gesto del anfitrión e integrarse en el evento. ¿Y cuando lo hacemos de manera voluntaria? En esta circunstancia, valoremos lo que podemos hacer o no. Antes de eso, sepamos exactamente en qué consiste , desde el punto de vista estilístico, el ir conjuntados .

No hay que confundirlo con el hecho de coincidir con alguien en un look, algo relativamente frecuente (¡le ha pasado hasta a la reina Letizia!). ¿En ese caso, qué hacer? "Por supuesto, llegar a un evento y encontrarte con alguien que lleva el mismo vestido que tú, muy divertido no es. Pero lo importante es relativizar todo. Con una pose divertida y una sonrisa, hazte la foto y súbela a Instagram porque seguramente consigas un buen número de likes en tu Instagram", sugiere este experto.