Comprar con estilazo en Black Friday: cinco prendas masculinas en las que sí merece la pena invertir

En pleno Black Friday, las listas de deseos crecen y crecen , llevándonos a una dinámica que puede rozar la compra compulsiva. Si no hay lo que queremos, puede que sigamos sobrevolando la red hasta dar con algo que nos encaje. ¿Pero nos encaja realmente? Si planificamos con atención qué necesitamos o con qué darnos un capricho, el Black Friday sí puede ser una estupenda oportunidad para acceder a artículos más esquivos en otras épocas del año. Esto afecta especialmente a la ropa y complementos de calidad masculinos , algo más elevados de precio que el mercado dirigido a las mujeres, más amplio y diversificado.

La primera pauta para comprar bien sería no comprar solo por el precio . "Aunque la tentación de comprar una prenda por su precio económico es grande, evítalo a toda costa especialmente en una fecha tan señalada como es el Black Friday o tu armario terminará lleno de ropa, pero tú seguirás sin nada que ponerte ", afirma el asesor de imagen Roberto Sánchez.

Para este experto, la calidad debe primar ante todo. "Mi principal recomendación para este día es que inviertas en prendas caras que si no están de rebajas no te interesaría comprarlas. Este día es idóneo para invertir en prendas de fondo de armario que vas a utilizar durante varias temporadas y cuyo precio lo vas a amortizar con creces , puesto que las usarás en infinidad de ocasiones", asegura.

"Sí, puede que suene muy básico pero nada más lejos de la realidad , puesto que encontrar un pantalón vaquero que te quede perfecto no es tarea fácil ", afirma este asesor de imagen. Aunque el precio del vaquero no sea exactamente un chollo, piensa que es prenda versátil que vas a utilizar muchísimo. Por tanto, merece la pena invertir en alguna firma que te garantice una buena calidad .

Es la fibra que más abriga y una de las más caras, ya que se trata de una lana escasa y completamente natural . La cachemira se obtiene a partir del procesamiento del vellón de la cabra de cachemira que vive en el desierto del Gobi, en Mongolia . Eso explica su alto coste, pero merece la pena. "El cashmere es un básico en tu fondo de armario y no solo esta temporada. Si eliges uno de buena calidad, puede durarte años y años, ya que es una de esas prendas atemporales y fácilmente combinable", explica Sánchez. Un jersey de cashmere nunca pasa de moda, envejece bien y no pierde ninguna de sus propiedades. Intenta hacerte con uno.

Muchas veces, un simple complemento puede marcar toda la diferencia de un look. En el caso del vestuario femenino, los complementos lo son todo. No así los masculinos. "Los complementos son muchas veces los grandes olvidados en el armario masculino, pero debemos prestarle la misma atención que al resto de prendas", señala Roberto Sánchez. ¿Cuáles son esos complementos? El más importante: el cinturón. "Un cinturón de calidad en muchas ocasiones es lo que diferencia un look simple de uno elegante. Puedes invertir en un modelo que sea reversible (negro y marrón) y de esta forma tendrás dos cinturones en uno", aconseja este experto.