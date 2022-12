La emotiva carta de Cecilia Roth a su ex y a su hijo tras tener un accidente: "Las historias de amor no tienen fin"

View this post on Instagram

En su publicación habla de una “accidentada caída en Estonia” que le ha dejado una doble fractura. No especifica dónde, pero sí dice que se encuentra "como Tutankhamón pero sin joyas"; es decir, en reposo. La actriz se encontraba en Europa estrenando el filme ' Conversaciones sobre el odio' , de la cineasta Vera Fogwill, hija del fallecido escritor argentino.

“Me dejó algo desanimada y echando de menos el futuro que me esperaba”, dice Roth antes dirigir su atención a la foto que le enviaron su hijo y su expareja: “La cosa es que esta sonrisa que me comparten y que llega a mi wasap, cambia mi estado. Quién no es feliz, imperturbablemente feliz, cuando ve recorrer juntos caminos que van inventando, también juntos, tu hijo y su padre. Los amo infinito”.