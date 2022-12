Pablo Perillo, el hombre que más se parece a Bruce Willis: "Me divierte que me confundan en todos los lados, incluso hablando español"

Contactamos con él para que nos cuente cómo es eso de caminar por la vida sintiéndose una de las estrellas más rutilantes que ha tenido Hollywood. Es argentino y dice que, desde muy pequeño le gustó el mundo de la interpretación. "Aprendí el oficio en teatros independientes y sabía que este era el camino que quería tomar, pero jamás se me habría ocurrido la idea de trabajar de doble. Como actor deseas tu propio camino y ni siquiera que pudiese guardar parecido con un actor. Fue hacia los 20 años, en la discoteca Paladium, cuando una joven me dijo que tenía los mismos rasgos que el protagonista masculino de 'Luz de luna', la serie de televisión que triunfaba en los ochenta". La chica le insistió y, tan convencida estaba, que pensó que Pablo trataba de imitar al actor. A medida que Bruce ganaba popularidad, más crecía la confusión y no dejaba de sentirse observado. No le daba demasiada importancia y siguió ganándose la vida como actor de teatro alternativo, relaciones públicas y otros trabajos comerciales.