Mujer de la alta burguesía catalana, tres hijos y Míchel y Guardiola como grandes amigos: el entorno íntimo de Luis Enrique

La vida sentimental del ex seleccionador nacional ha sido muy tranquila. Cuando era jugador del Barça conoció a su mujer, Elena Cullel, que trabajaba como azafata. Se casaron en 1997, tras un breve noviazgo, en la basílica de Santa María del Mar ante 200 invitados. Pocos para un evento de tal calado. En aquel momento, las estrellas del fútbol y sus familias no eran tan mediáticas como lo son ahora. Por tanto, el enlace tuvo más seguimiento en la prensa deportiva que en la del corazón. Hoy hubiera sido distinto.

Sira es una reconocida amazona. Entre sus títulos más destacados: campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. Su pasión por los caballos comenzó a los cinco años y cuando cumplió 13 sus padres le regalaron un poni. “Al principio no les gustaba este universo, no lo entendían. Fue un proceso. Ahora disfrutan y me apoyan, pero si no apruebo me puedo despedir de todo”, contaba hace unos años a Vanity Fair.