Ana Belén y Víctor Manuel, Carmona y Orellana o Lennon y Yoko Ono: cuando casarse en el Peñón era cosa de rebeldes

Parece que fue ayer, pero ya hace 40 años desde que la verja de Gibraltar se volvió a abrir al tránsito peatonal después de mantenerse 13 años cerrada tras la orden de Franco de cortar todo tipo de comunicación con el Peñón en 1969. Más de una década después, el 14 de diciembre de 1982, bajo el inicio del gobierno de Felipe González, se reabrió la verja para el tránsito peatonal, mientras que la circulación de vehículos no se permitió hasta 1985. Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando realmente cayeron todos los controles de la frontera para facilitar el tránsito y el transporte.

Durante 13 años, la mitad de ellos bajo la dictadura franquista, ciudadanos españoles y gibraltareños no podían pasar de un lado al otro de la frontera. Sin embargo, los hubo que consiguieron saltarse las reglas para ir hasta el Peñón . Y no por gusto, sino par a pasar por el altar en una ceremonia civil. Eso fue lo que hicieron Ana Belén y Víctor Manuel.

Hace solo unos meses la pareja celebraba su 50 aniversario de boda con un viaje a Marruecos que les llevaba medio siglo atrás. Era 1972, los dos querían casarse por lo civil, pero en España, bajo la dictadura, no era algo fácil de conseguir, mientras que en Gibraltar sí que existía esa posibilidad.

Cuando él tenía 25 años y ella 21 viajaron a Tánger y, desde allí, cruzaron hasta Gibraltar junto a familiares y amigos cercanos para celebrar una ceremonia rápida, en la noche de bodas ya estaban de vuelta en Tánger . Eran la pareja del momento y, con estas triquiñuelas, lograron despistar por completo a la prensa, que no lograron fotos del enlace, ilustrándola en las revistas con las imágenes de la boda ficticia que protagonizaron en la película ‘Morbo’.

Otra pareja española también pasó por el altar en Gibraltar en 1993. Hace 29 años que Antonio Carmona y Mariola Orellana se casaron de forma improvisada. “Fue una boda improvisada, todo surgió de un día para otro . Antonio estaba en plena gira. Un amigo se acababa de casar en Gibraltar y nos dijo que las bodas allí eran muy bonitas. Lo pintó todo tan ideal que pensamos: ‘¿Por qué no? ¿Qué necesitamos?’ El DNI y la partida de nacimiento, y los teníamos encima”, explicó Orellana a Vanitatis.

Recuerda que aquel día había una gran cola en las aduanas, pero lograron casarse en la misma sala que John Lennon y Yoko Ono, en una ceremonia en inglés presidida por una foto de la reina de Inglaterra. Todo ante unos pocos invitados que no llegaron ni a 20, de los que ninguno era de la familia de Carmona, que no aceptaban que se casase con una mujer que no era gitana.