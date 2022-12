La 'gurú del orden' no se rinde ni ante la avalancha de comidas, eventos y citas de todo tipo que tienen lugar en las fiestas. Kondo es la autora del KonMari, el método que anima "a ordenar por categoría, no por ubicación, comenzando con la ropa, luego pasando a libros, papeles, komono (artículos varios) y, finalmente, artículos sentimentales" con el objetivo de construir un espacio en armonía con nuestra mente. El método se explica profusamente en 'La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa', un libro que puede encontrarse en las cinco esquinas del planeta.

La experta en orden ha creado un nuevo método, llamado 'Kurashi', que también es objeto de un nuevo libro: 'Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life', que acaba de salir a la venta.