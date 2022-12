View this post on Instagram

Vivienne Isabel Swire nació en el condado inglés de Derbyshire el 8 de abril de 1941. Se casó en 1962 con Derek Westwood y en sus primeros años de casada trabajaba en una escuela de primaria mientras hacía sus propias joyas y las vendía en un puesto de Portobello Road. En esos años conoció a Malcolm McLaren, representante de los Sex Pistols, con quien fundaría la tienda Let It Rock en la calle King’s Road. Desde ese pequeño establecimiento revolucionó la forma de vestirse en los años más punkies, cuando ese estilo provocador conquistó al mundo. La tienda fue rentable durante muchos años, adoptando nombres tan provocadores como Too Fast To Live, Too Young To Die (Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir), o Sex, escrito en un enorme neón rosa.