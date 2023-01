Arrepentido de sus tatuajes: "entre bromas y copas, me dejé tentar por un amigo a los 16 años y ahora lo veo anticuado"

Tomás se hizo su primer tatuaje a los 16 años, una edad en la que, como él cuenta, uno no escatima en locuras variadas. "Entre bromas y copas, me dejé tatuar por un amigo que estaba aprendiendo y necesitaba experimentar. Me presté voluntario y el resultado fue un dibujo tribal que hoy cubre buena parte de la zona más baja de mi espalda. Unos diez centímetros de largo y algo menos de ancho". ¿Insensatez? "Hubo un tiempo que me gustó, pero ahora, con 48 años, lo veo anticuado y poco coherente con mi estilo", responde.