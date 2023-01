Toni se esforzó en transmitir a su sobrino cualidades como la ilusión , el equilibrio mental , el trabajo duro y la humildad , esenciales para saber competir, no solo en el tenis sino en cualquier ámbito vital. Esos principios necesarios para afrontar las situaciones de presión y ser capaz de darle la vuelta a los procesos adversos se pueden resumir en cinco y quedan reflejados en el libro 'Todo se puede entrenar' (Alienta), un best seller que ahora vuelve a editarse con un nuevo prólogo del autor.

Hay una frase muy recurrente cuando los padres llevan a sus hijos a entrenar al fútbol, tenis, baloncesto o cualquier otro deporte, que en realidad se puede extrapolar a cualquier otra actividad: "Lo más importante es que los niños se lo pasen bien". Toni está en desacuerdo. "No me gusta para nada que el máximo objetivo sea que nuestros descendientes se lo pasen bien. Para nada". Más bien es partidario de imprimir unas obligaciones y unos objetivos al niño. En cualquier ámbito, ya sea el escolar, el familiar o el deportivo, son necesarios unos instigadores que lo lleven a formar su capacidad de aprendizaje y de trabajo.

En cualquier ámbito, es imprescindible reconocer y aceptar las propias carencias y tener la intención de superarlas poco a poco. El lema 'siempre se puede mejorar' ha sido uno de los puntales de la relación entre tío y sobrino. "Si no hubiéramos tenido la convicción de que se puede progresar, Rafa no habría levantado tantas copas". La primera condición para adoptar esta idea es saberse no suficientemente bueno. El que se cree muy bueno haciendo algo, aun siéndolo, abandona la lucha por progresar. Un segundo elemento es aceptar que aprender cuesta. "Siempre ha sido así, aprender requiere un esfuerzo y no hay otra alternativa, a no ser que estés tocado por una varita mágica", asevera Toni. Y finalmente hay que tener confianza en uno mismo.