De padecer fibromialgia a crear un gabinete de nutrición: "Me condenaron a vivir con medicamentos, pero se puede sanar con la alimentación"

En 2016 fui diagnosticada con fibromialgia y la medicina moderna me condenó a vivir a base de antiinflamatorios y opiáceos que yo, de hecho no podía consumir, dado a que desde niña he padecido todo tipo de problemas estomacales e intestinales que tampoco la medicina moderna tenía forma de sanar. Ya llevaba años dejando alimentos a los que reaccionaba mal (gluten, lactosa, solanáceas…) pero no era suficiente.