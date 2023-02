Por su labor institucional, estamos acostumbrados a ver a Felipe VI vestido para las grandes ocasiones , pero no es ese el estilismo que más le favorece, aunque, en su caso, sea el más fácil. "Normalmente para los caballeros resulta más sencillo vestirse para eventos formales que para situaciones de ocio. Los eventos suelen quedar bien resueltos con un traje, un zapato, camisa y corbata. Sin embargo, el segundo -vestirse para el ocio- requiere tener en cuenta dónde vamos, a quién vamos a ver, clima y muchas otra variables que nuestro rey, Felipe VI, domina a la perfección. Su estilo informal es impecable y acertado siempre", asegura el experto.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

A diferencia de otros miembros de la realeza, más conservadores en sus estilismos, Felipe VI mantiene un estilo clásico-joven, pero, al igual que la reina, no le importa arriesgar en los complementos o quitar años a sus looks dándoles un aspecto más desenfadado. "Presta mucha atención a los detalles, como son llevar cinturón o remangar las camisas perfectamente, lo que confiere a todo su look una magnífica armonía visual", asegura Roberto Sánchez.