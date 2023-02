Glenn Close se abre como nunca en su entrevista con un chico de 14 años: "Crecí en una secta"

La actriz, de 75 años, desvela aspectos inéditos de su vida en la conversación mantenida con Ezra Graham, un podcaster de 14 años

"De niña, en la secta, me sentía como una outsider; aún me siento así, pero ser actriz me salvó"

"El tiempo es lo más importante; lo que me pregunto ahora es cómo es la gente con la que paso mi tiempo"

Ha sido su entrevista más sincera. Glenn Close, de 75 años, desvela aspectos inéditos de su vida en la conversación mantenida con Ezra Graham, un podcaster de 14 años, director de 'Nerds News', algo así como el 'Diario de los empollones'. Como ya hiciera Kate Winslet en otra entrevista reciente con una fan adolescente, la actriz no tiene reparos en reconocer que Graham se ha documentado para la entrevista más que algunos periodistas de larga y conocida trayectoria.

A la vista está el resultado: un entrevistador que no duda en hacer preguntas delicadas y una entrevistada dispuesta a contar su verdad. La entrevista es, de hecho, "El principio de una buena amistad", resume en sus redes sociales esta súper estrella, que atesora varios premios Tony y otros tantos Emmy y Globos de Oro. ¿Quién no la recuerda en 'Atracción fatal', 'Las amistades peligrosas', '101 Dálmatas' o 'El mundo, según Garp'?

La secta

Cuando era una niña, la actriz entró en una secta, llamada Moral Real Armament, en la que también había ingresado su padre, su madre y el resto de sus hermanos. Coincidió con el traslado de la familia a Wyoming, donde el padre ejercía como médico. La pertenencia a a la secta, que duró hasta la primera juventud de Close e incluso amañó su primer matrimonio, le hizo sentirse siempre como una forastera, una persona ajena o extraña al mundo que le había tocado vivir. "Es muy difícil salir de ese ambiente. Todo estaba regulado, pautado y estipulado. Los niños vivíamos en un piso; los adultos, en otro. Cuando veías al líder, era como si estuvieras viendo a Dios... Recuerdo que me asomaba a la ventana de aquella casa y me sentía como una extraña, una 'outsider'. Todavía me siento como una outsider".

Su vocación

Close sintió que podía ser actriz desde la infancia, quizá como una manera de escape de la realidad que tenía que vivir. "Era distinta a mis hermanos. Cuando pienso en cómo decidí que iba a ser actriz, me veo muy niña viendo películas clásicas en la tele. Pensaba que yo también podía hacer eso". No se equivocó.

Hollywood, la fama y las alfombras rojas

Glenn Close lleva años siendo una de las actrices más respetadas del mundo del espectáculo. Sin embargo, su posición privilegiada no le ha servido para sentirse cómoda en las alfombras rojas ni, mucho menos, en el complejo mundo de las celebridades. En el podcast explica por qué: "Intento estar lo más alejada posible de Hollywood. Nunca he vivido en Los Ángeles. He vivido siempre en Nueva York, donde he criado a mi hija. El negocio es ahora distinto respecto a cuando empecé, pero creo que no podría sentirme influencer. No sería yo".

El cine de Hollywood

Aunque sea crítica con el modo de vida de la Meca del cine, no es tan negativa respecto al cine que se hace allí. O al menos, le concede cierto mérito: "El cine de Hollywood tiene el poder de contar historias, historias que logran que te sientas realmente conectado", explica en el podcast antes de expresar su principal motivo de desacuerdo: "Pero también son historias que pueden hacerte sentir mal, devastado. No son las historias que busco".

¿Ser una estrella?

Lo cierto es que ser una 'estrella de cine', con todos los peajes que ello implica, no va con la actriz. "Nunca he pensado que fuera una estrella de cine. Trabajé en el teatro seis años antes de hacer mi primera película. Es un mundo muy competitivo donde hay que buscar la diferencia. Cuando hacía un casting, si pensaba que no lo había hecho como realmente podía hacerlo, les pedía que me dejaran hacerlo otra vez. Eso es muy importante. También lo es respetarse a una misma sobre lo que quiere o no quiere hacer, y ser muy realista", afirma.

Empatía para actuar

Sobre su manera de interpretar, la clave es la empatía. "Incluso cuando tengo que hacer de villana, como, por ejemplo, Cruella de Ville, busco la humanidad del personaje, no lo juzgo. Excepto en la personas intrínsecamente malas, la maldad no existe. Siempre hay una razón para ser así. Lo que intento es comprenderla".

Activismo y enfermedad mental

La actriz es la fundadora de 'Bring Change to Mind' ('Lleva el cambio a tu mente'), una ONG dedicada a tratar la enfermedad mental en colegios e institutos. Close es una activista que no duda en corregir a los periodistas sobre cómo tratar estos temas ("alguien vive con esquizofrenia, no es esquizofrénico", le dice al joven director de Nerds News).

Comenzó a sentirse involucrada en estos temas cuando su sobrino, hijo de su hermana Jesse, le dijo unas Navidades que necesitaba su ayuda. "No puedo dejar de pensar que quiero quitarme la vida. Oigo voces que me ordenan que me mate". Cuando su sobrino tuvo el diagnóstico de esquizofrenia, fundó la ONG, que ya dispone de varios clubs 'libres de estigma', a lo largo y ancho de Estados Unidos. El objetivo es que los jóvenes hablen de lo que les pasa, de cómo se sienten, para poder acceder a psicólogos y, en algunos casos, a ayuda hospitalaria. El simple hecho de compartir sus problemas aleja "el fantasma del suicidio", asegura la actriz.

Los años por vivir