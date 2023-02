Harrison Ford, sobre su fama de borde: "No soy asocial, solo odio lo aburrido"

Ha sido el mítico agente Deckard de 'Blade Runner', el aventurero Han Solo de 'La Guerra de las galaxias' y el legendario Indiana Jones. Grandes personajes que hoy solo podemos imaginarnos en la piel de Harrison Ford. En julio cumplirá 81 años, pero no está -ni mucho menos- desaparecido del negocio del cine. A punto de estrenarse 'Indiana Jones and the Dial of Destiny', quinta entrega de la saga, el actor ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter donde habla de esta nueva producción, en la que la Inteligencia Artificial ha suavizado los rasgos de los 80 años de Ford. No es lo único que los productores han hecho para no entrar en el tema de la edad. También han eliminado los chistes que el propio Indiana hacía sobre sus años. ¿Edadismo o simple taquilla? El actor admite que la cuarta entrega del arqueólogo no funcionó como debiera y que la razón pudo ser esa.