El orden (o falta de él) en nuestro hogar suele ser un reflejo de lo que ocurre en nuestra mente . Así, un espacio ordenado y limpio sugiere paz mental y bienestar emocional , mientras que una casa desordenada suele ser sinónimo de estrés, caos y sentimientos negativos. También es cierto que cada hogar es un mundo y la configuración de su espacio depende mucho de si vivimos solos, en pareja o si tenemos hijos, pero, en general, una casa ordenada es aquella en la que todo lo que hay nos es de utilidad y no hay nada que nos estorbe. Un hogar ordenado nos conduce a una mente en armonía.

Pero el orden no tiene solo que ver con dónde y cómo colocamos nuestras cosas. También tiene que ver con aprender a controlar los instintos consumistas que a veces se apoderan de nosotros, llevándonos a acumular cosas que no realmente no necesitamos. Hablamos con Oihane Cantabrana, también conocida como Ordenatrix y autora del libro 'Ordénate la vida: 3 pasos para ordenar tu casa y tu mente' (Zenith), sobre cómo mantener ordenados nuestros espacios y crear ambientes que nos aportan calma y bienestar.