El papel que jugó Adolfo Suárez en la relación de Bárbara Rey y Don Juan Carlos I: "Estaba asustada"

De esta época procederían las famosas grabaciones comprometidas. Con los años entrarían en juego los servicios secretos, el CNI, empresarios y banqueros , todos interesados en el presunto material por diferentes razones. Al rey le llamaron la atención desde las "altas esferas" y en junio de 1994 daría por terminada la relación, aunque seguirían viéndose años más tarde. "Nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía . Sabíamos que no podía haber otra cosa", confesaría años después la vedette, que aseguraba entonces que cuando se casó con Ángel Cristo en 1980 no volvió a ver al rey hasta que se separó del domador.

Rey ha reconocido también que tuvo sentimientos de amor sinceros hacia don Juan Carlos. En cuanto a si fueron correspondidos, "yo creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no... Yo creo que en una temporada grande, sí. Pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa".