La surrealista visita de Bill Gates al restaurante de Jordi Cruz: "Se pidió una cola light y se fue"

El chef catalán Jordi Cruz contó en 'Planeta Calleja' la surrealista historia de la visita que el multimillonario Bill Gates hizo a su restaurante ABaC, que cuenta con tres estrellas Michelin . El local del también presentador de MasterChef atrae la atención de numerosos clientes de todo el mundo que acuden a Barcelona para probar sus elaboraciones. Por eso no es de extrañar que el cofundador de Microsoft también quisiera pasar por ahí junto a su equipo, aunque lo que no esperaba Jordi es el peculiar comportamiento que tuvo su invitado.

El menú degustación del restaurante incluye pan chino de queso con trufa y papel de pieles de cebolla asada, gamba roja curada con texturas de picada, jugo de avellanas guisadas y pan de romesco a la brasa, y tiene un precio de 295 euros . Sin embargo, Gates no pareció prestar ninguna atención a la carta y decidió no probar ninguno de los platos elaborados en el ABaC.

En cambio, lo que hizo fue algo que no le gustó nada al chef catalán. "Se pidió un refresco de cola light y se fue", explicó Cruz. El gesto le indignó tanto a él como a su equipo, que no habían aceptado más reservas que la suya para que nada ni nadie molestara a Bill Gates aquel día. "¿Tú crees que tienes que cerrar un sitio bonito para venir y tomarte un refresco de cola?", se preguntaba el cocinero. Al menos, los esfuerzos del equipo del chef no fueron en vano, pues el grupo que acompañó a Gates al restaurante comió todo lo que no probó él: "El equipo se puso las botas".