Macarena Olona ha hablado en contadas ocasiones de su padre. No se escabulle de temas espinosos , aunque las espinas se adentren su vida personal, como ha mostrado en la entrevista mantenida con Jordi Évole.

Su abrupta salida de la política no ha impedido que esta abogada siga generando interés. Su perfil mediático creció cuando, apenas unas semanas después de tomar posesión de su puesto como diputada del Parlamento de Andalucía, anunció que dejaba el partido, por "razones médicas". Desde entonces, no ha dejado de marcar distancias con la que fuera su formación, a los que tacha de "querer hacer negocio con la bandera de España". Además de las diferencias ideológicas con Vox, su entorno personal, explica algo de esta desconocida Macarena Olona.

Toñi Choclán , la madre de la política, tuvo que hacerse cargo de la familia mientras trabajaba en la agencia inmobiliaria. "He tenido la fortuna de tener una madre que es una leona, que nos sacó adelante ella cuando mi padre se fue de casa. Yo tenía 13 años y mi hermana, 6 años" , explicaba Olona en una entrevista para Diario Sur .

Pero lo más significativo no fueron los problemas de su padre con la justicia, sino sus adicciones . Como reconoció la política en la entrevista de Évole, fueron las drogas, el alcohol y la cocaína, lo que rompió los vínculos familiares. Hoy, según sus declaraciones, lo ve, incluso, como una señal de dignidad por parte de su padr e. Sin embargo, en plena adolescencia, la falta de figura paterna le hizo entrar en una etapa de rebeldía.

Con los años, sin embargo, no ha querido guardar rencor a su padre. Con motivo de su fallecimiento, le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales: "Anoche me comunicaron que mi padre, Pablo Olona, ha fallecido. Cargo ahora mismo con mi corazón para ir a buscarle y acompañarle a casa. Luchó hasta el último aliento. Sólo me consuela saber que por fin descansa. Se acabó el sufrimiento, papá. Te quiero".