Elisabet Silvestre, sobre cuidar a alguien y teletrabajar: "Nuestro cerebro no está cableado para la multitarea"

La luz natural es esencial. Decíamos antes que para mí es un nutriente que no puede faltar, por toda su implicación en el equilibrio de los ciclos biológicos, del cerebro y de todo el cuerpo. Con luz natural trabajamos mejor, nos cansamos menos, somos más creativos. Por ello le doy tanta relevancia. De hecho, si no podemos encontrar un lugar en casa para trabajar que disponga de luz natural, recomiendo disponer de una pequeña mesa en el salón, la galería, o cualquier otra zona de la casa con luz natural, para aprovechar una hora o dos de sol. Se trata de ser flexible con el uso del espacio; no quedarse trabajando en un lugar sin luz natural, con luz eléctrica, toda la jornada. O salir a andar una media hora a alguna zona verde cercana al hogar. Es la mejor forma de hacer una pausa activa, y poner el cerebro en modo creativo, y surgen las mejores ideas.