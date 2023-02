Lluvia de críticas a Vincent Cassel: "Hoy en día es casi vergonzoso ser masculino"

"Ser hombre no es estar lleno de músculos, ser un hombre es llevar a cabo tus responsabilidades . Los héroes de acción han dado una imagen distorsionada de lo que es la masculinidad ". Son palabras del actor francés Vincent Cassel, exmarido de Mónica Bellucci , durante la promoción de 'Liasons', su última serie para Apple TV+. En la ficción, un thriller político de seis capítulos, interpreta a un mercenario internacional que intenta frenar los ciberataques que amenazan a Reino Unido, un papel que ha dado para mucho en la entrevista mantenida con The Guardian .

Los últimos comentarios sobre el caso Tate han disparado las acusaciones de misoginia contra el actor. Sin embargo, Cassel, hijo de Jean Pierre Cassel, un grande de la escena gala y "súper francés", tal y como se autodefine, es lo suficientemente sutil como para hacer estas declaraciones y no considerarse misógino. "Espero que no me consideren así. Estoy rodeado de mujeres. De la mañana a la noche porque tengo tres hijas, una mujer (la modelo Tina Kunanay), una exmujer (Mónica Bellucci) y una madre". Con ese horizonte, no ser un aliado de las mujeres, ciertamente, es una empresa difícil.