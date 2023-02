La aventura de vivir en autocaravana en pareja: "Si un lugar no te llena, pones en marcha el motor"

Ponerle ruedas a la casa es una opción que suena a libertad, aventura, lugares de ensueño , culturas lejanas e historias siempre increíbles. La realidad puede que no sea tan idílica, aunque el censo de caravanas y autocaravanas no deja de crecer, superando las 300.000. Su uso mayoritario es vacacional, pero cada vez toma más fuerza la idea de vivir en ellas . Dos parejas de uppers nos cuentan cómo se decidieron y de qué modo se han acostumbrado a un ritmo de vida nómada, flexible y totalmente diferente .

La primera vez que Rafa y Gaby escucharon que estaban chalados fue en enero de 2019. Ajenos a cualquier opinión o comentario, decidieron que la suerte estaba echada después de una romántica cena de Nochevieja. Su siguiente mudanza sería a una autocaravana, su Cortijo Indalo . Cuatro años después, todas s us chaladuras se han transformado en maravillosos momentos y han ampliado la familia con la llegada de su gata Mica. Ahora son tres "chiflados" viviendo en unos diez metros cuadrados.

El runrún de dejar la "caja de ladrillos" para salir a vivir sobre cuatro ruedas les rondaba desde hacía tiempo y lo hablaban con los amigos y la familia. "Unos nos miraban como si fuésemos unos chalados y otros no nos creían capaces", nos cuentan. Desde el momento que vieron su Tessoro 481 sintieron flechazo instantáneo y su empeño fue creciendo. Antes de mudarse a ella, habían pasado tantos días, noches, meses e incluso años viendo tutoriales, que conocían todos los botones existentes en ese modelo de autocaravana. "Hicimos la mudanza en menos de tres horas" , señalan.

Han encontrado su mejor complicidad en unos versos del poeta Ruyard Kipling : "Elegí la vida. Así podré sonreír cuando llegue la muerte , aunque no la elija… porque moriré viviendo". La autocaravana les está dando una visión del mundo hasta ahora desconocida, aunque están convencidos de que “los mayores monumentos que estamos conociendo son las personas" .

Su primera autocaravana fue una Benimar 481 de casi cinco metros. La cama era elevada y, por tanto, permitía una amplitud mayor en el habitáculo. "Era grande y diáfana, una maravilla". A mediados de 2021 la cambiaron por una Pilote 696 D , con las mismas características, pero con un metro más que les dio la posibilidad de incorporar un maletero para llevar las bicicletas eléctricas plegables. Dispone además de una puerta de entrada XL, un amplio vestidor y una cocina completamente equipada . Tiene también un depósito de 120 litros de agua corriente y otros de 100 litros de grises (ducha, lavaplatos, etc) y placas fotovoltaicas, 190 amperios de batería para suministrar luz.

Están empadronados en ella y así lo indica su DNI . Se consideran afortunados por la oportunidad de cambiar de vecinos continuamente, conocer gente y vivir nuevas experiencias. "Si un lugar no te llena, pones en marcha el motor y nueva aventura. Las personas con nuestro modo de vida no solo llegamos a conocer un pueblo o su zona de estacionamiento, también al panadero, a la alcaldesa, a la policía. Nos gusta saber la forma de entender la vida en cada lugar ".

Sin embargo, prefieren no detenerse en si esta opción de vivienda es o no ventajosa. "Simplemente te ha de gustar la vida en movimiento, dado que los gastos son parecidos a vivir en una casa de ladrillo". Igual que el resto de los ciudadanos, Rafa y Gabi no se libran de impuestos. "El anual de circulación (alrededor de 120 euros); el impuesto IEDMT de matriculación por la compra de la autocaravana (19% de su valor; unos 12.000), el equivalente al IBI de un piso del tamaño de este transporte por 30 años, pero pagado por adelantado. También el 21% de IVA; es decir, el pago del impuesto por la compra de mi casa como artículo de lujo".