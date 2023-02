Maruja Torres, sobre cómo se defendió del jefe que la acosó sexualmente: "Le arranqué un trozo de labio"

Se lo contaba Maruja Torres a Jordi Évole en ‘Lo de Évole’. La escritora le reconocía que se había hecho un hueco prácticamente a empujones cuando comenzó a relatar un hecho de sus primeros años laborales. “Yo trabajaba extra tomando las noticias deportivas del fútbol. Acabábamos tarde y el jefe de entonces me invitó a ir a tomar un whisky” , a lo que ella dijo que sí porque no veía problema tras haberse pasado trabajando todo el día. Era el año 64 y tenía 21 años.

“Ese tipo llevaba un doble juego. Uno era si podía follarme y otro desprestigiarme, porque yo trabajaba muy bien en ese periódico . Primero me había intentado besar y yo le había arrancado un trozo de labio como primera medida. Además, le dije que tenía novio”, relató Torres.

Entonces la periodista aprendió algo que sigue recordando. “¿Sabes una forma genial de que un tío se ‘destemple’? O sea, se desempalme. Ya en la carretera le digo que me estoy meando, y lo que no le iba era la lluvia amarilla”, explica, comentando que hizo pis delante de él y que nunca más se volvió a comentar nada de aquello.

No obstante, señala que al día siguiente le llamó el director para preguntarle con qué se había hecho su jefe la herida en la boca. “Fue un mordisco que le pegué mientras le gritaba que tenía novio”, le dijo la periodista. “Pues me ha dicho que fue comiendo marisco”, le respondió el director, despertando la risa de Maruja Torres. “Marisco fue exactamente lo que no comió”, sentencia la escritora.