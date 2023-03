Granja ecológica, fotos y Jacobo Siruela: la nueva vida de Inka Martí tras una experiencia de acoso y una depresión

En declaraciones a El Periódico, la propia Inka compartió el suceso: "Tuve una experiencia muy desagradable. Habían fulminado un programa de la productora de Alfons Arús que hacíamos en directo, y me citaron para un almuerzo con el director de la cadena. Esa misma mañana me llamó la productora y me advirtió: "No te pongas rímel". Tenía razón. El directivo me propuso un programa nocturno estelar a cambio de sexo. Con el cuerpo petrificado, salí de allí y decidí no hacer nunca más televisión. Si hubiera seguido, seguramente estaría muerta". Inka abandonó entonces el mundo de la tele y cayó en depresión.