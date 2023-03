Sarah Ferguson, sobre Harry y Meghan: "También he sido juzgada toda mi vida"

La duquesa de York ha concedido una entrevista a People por el lanzamiento de su última novela. Pero claro, cómo no preguntar por la Casa Real británica a una persona que lo ha vivido todo desde dentro de la institución en un momento de completo cambio, a solo unos meses de la coronación de Carlos III tras la muerte de Isabel II.

Al ser preguntada por los duques, ha confesado que “no creo que ninguna persona tenga derecho a juzgar a otra. No puedo emitir ningún juicio. He sido juzgada toda mi vida, y no tengo ningún juicio sobre los Sussex”. Ella sabe bien lo que es ser juzgada, lo hizo la sociedad, británica, lo hizo la prensa, y lo hizo la propia familia real. Sí que ha expresado que la que fue su cuñada, Diana de Gales, estaría muy orgullosa tanto de sus nietos por parte de Harry como de los de Guillermo.