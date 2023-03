Ante los últimos ataques a Isabel Preysler, Julio Iglesias ha salido en su defensa

El cantante considera que "es profundamente injusto cómo se están comportando con ella"

"El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear"

Los últimos meses no han sido fáciles para Isabel Preysler. Primero con la polémica ruptura de su hija, Tamara Falcó, con el empresario Iñigo Onieva, y posterior reconciliación. Más tarde llegó una separación definitiva. La reina de corazones y Mario Vargas Llosa ponían fin a ocho años de relación de una manera que no ha sido precisamente amigable, ya que el escritor y su familia no han dejado en buen lugar a la socialité. Además, hace unas semanas fallecía Laura Boyer, hija de su difunto marido Miguel Boyer, que en una entrevista póstuma criticaba a Preysler.

Con todos estos frentes abiertos, Isabel Preysler ha encontrado un inesperado aliado: Julio Iglesias. El cantante ha hablado con la revista Hola y no ha tenido reparo alguno en comentar lo que está ocurriendo con su exmujer y madre de sus hijos Chabeli, Julio y Enrique.

Ha llovido, y mucho, desde la separación de Iglesias y Preysler, pero su matrimonio sigue incrustado en la memoria de muchas generaciones, fue la pareja del momento, la ideal, a la que todos aspiraban. Aunque no suele entrar en esas cosas, el artista ha salido en defensa de su exmujer, a la que guarda un gran cariño.

¿Por qué habla ahora?

“Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella”, ha explicado a la revista sobre por qué habla ahora.

No sería el único en defender a Preysler

Además, cree que no es el único que la defiende. “Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”.

La naturaleza de la separación

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, ha comentado a la publicación.

Sobre las palabras de Laura Boyer

La entrevista póstuma de Laura Boyer también ha sido comentada en la última semana por los ataques a Isabel Preysler. “Es injusto porque deja a Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana Ana, que no se hablaban desde hacía años. Nadie sabe la relación que tenían mi exmujer y el padre de Ana…”, relata el cantante.

La Isabel que él conoce

Aunque hace ya un par de décadas que Iglesias y Preysler se separaron, pero para él Isabel sigue siendo “excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida”.

Injusto lo que le está pasando