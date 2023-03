Uno ha escuchado aquello de que la edad es sólo un número un millón de veces y quiere creérselo. De hecho, se lo cree. El problema llega cuando desde niño has tenido un sueño y cada año que cumples crees que hacerlo realidad va a ser más complicado por distintos motivos como las responsabilidades que te vas generando en la vida, la situación económica (que unas veces es mejor y otras no tanto) y, sobre todo, el paso del tiempo por tus músculos y articulaciones.

El destino elegido no podía ser otro que no fuera Whistler (Canadá) , la cuna del heliesquí en el mundo y uno de los mejores resorts del planeta para practicar deportes de invierno. El día escogido, no sin cierta fortuna, nos ofrecía una previsión de sol y frío (-18 aproximadamente) pero sin viento ni precipitaciones en el horizonte, algo que sin duda se agradecía porque la sensación térmica podía haber bajado 20 grados más dado que las cimas a las que íbamos a acudir rondaban los 3000 metros.

Ahí, a medida que te van enseñando cómo actuar en caso de avalancha , para que sirve el transpondedor (un aparato que emite una señal para que te puedan localizar si te sepulta la nieve) del que no te vas a separar ni un segundo en todo el día, cómo utilizar el palo extensible para buscar a alguien enterrado en la nieve o cuál es la mejor manera de usar la pala para rescatar a alguien sin que se quede sin oxígeno, las pulsaciones se van disparando sin remedio (mi reloj llegó a marcar 150 y yo no suelo llegar a esa cifra con facilidad)… hasta que por fin subes al helicóptero con el resto del ‘equipo’.

“Tengo 72 años y me encuentro perfectamente, ¿por qué no voy a hacer esto si es lo que me gusta y me apetece?”, asegura Margaret cuando le preguntamos cómo es que se ha metido en esta aventura. “Es una gran esquiadora y siempre ha querido hacer esto así que ya iba siendo hora”, comentan tanto sus hijos como sus nietos, escuderos de lujo en la aventura.