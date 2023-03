Lara Dibildos habla del estado de salud de su madre, Laura Valenzuela: "Está muy malita"

Laura Valenzuela , una de las presentadoras más queridas de la televisión española, está ingresada desde hace unos días en el hospital de La Princesa de Madrid. A sus 92 años recién cumplidos pasa por momentos complicados y su estado de salud preocupa much o a los suyos. Su hija, la actriz Lara Dibildos, ha confirmado a varios medios que "mi madre está muy malita . No está en la UCI, está en planta y aquí estamos todos en el hospital con ella".

En 2012 Laura tomó la decisión de retirarse tras recoger el galardón a toda una carrera otorgado por la Academia de la Televisión y alejarse de la vida pública. Desde entonces lleva una vida discreta y alejada del foco mediático. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", le contaba a 'El Español' hace unos meses.