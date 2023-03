Paco León, sobre los nuevos modos de estar en pareja a los 50: "La monogamia no es la única fórmula"

Nadie es la pareja perfecta. O sobra o falta algo. En ese caso, ¿por qué no tener una segunda pareja que nos dé lo que nos falta? Sobre esta premisa nace 'MARI(DOS)', comedia producida por Telecinco Cinema y ya uno de los grandes éxitos de la temporada: ya es el mejor estreno de comedia del año .

Para hablar de la película, hemos podido hablar con Paco León sobre algunos de los temas de actualidad que se desprenden del filme. Entre ellos, la posibilidad de que los tres personajes involucrados en la historia pudieran vivir su amor como un trío . El actor duda y finalmente da su opinión: "¿Vivir como una pareja abierta? Quizá podrían habérselo planteado. La monogamia no es la única fórmula de pareja", dice. El actor da un paso más y asegura que en las familias "no existen las fórmulas, hay que inventárselas" .

En el caso de 'MARI(DOS)' , la dirección ha estado a cargo de Lucía Alemany, una joven directora novel que ha demostrado su capacidad para abordar una gran producción. La faceta como realizador de Paco León ha sido decisiva para ello. " Hemos intentado ayudarla y obedecerla mucho en sus propuestas", explica el actor, que, tras su experiencia al otro lado de la cámara, afirma empatizar mucho con los directores de las películas en las que participa.

León considera que la mujer cada vez tiene más protagonismo en el mundo del cine y no lo ve como algo pasajero: "No es una moda, es una revolución", confirma el actor para quien la comedia es su género favorito, además del cine que e ha catapultado como actor. ¿Cómo vive que no sea el tipo de cine más reconocido? Admite que "es una guerra perdida"; a cambio sí cuenta con el reconocimiento y el cariño del público.