"Hace cinco años una amiga me propuso hacer un mercadillo de ropa en casa de su padre. Su padre había fallecido y la mujer de su padre se había mudado a una casa más pequeña y había dejado en la casa familiar un montón de ropa", explica Astrid Romero Veiga, periodista reconvertida en 'vaciadora' de casas . Lo que iba a ser un simple mercadillo de ropa se convirtió en algo distinto. "Cuando fui a la casa, vi que había de todo: muebles, antigüedades, cosas en la cocina, lámparas, muebles de jardín ... Había infinidad de cosas que ya no sabían que hacer con ellas", afirma. La propietaria ya se había mudado a su nueva casa y los hijos del dueño también se habían repartido los objetos más valiosos, ya fuera por su valor económico o sentimental.

Dependiendo de la circunstancias, vaciar la casa de alguien que ya no está puede ser un momento delicado. ¿Cómo les gusta a estas profesionales que les consideren? "Un poco de todo -explica María López Vázquez, restauradora de retablos y la otra responsable de Arquitectura del Orden- Recuperamos muchos objetos. No sé si somos ángeles, pero sí, de una manera u otra, acompañamos a las personas en momentos que no son fáciles. Lo hacemos con todo el cariño y ponemos realmente el alma en cada casa. Somos un poco todo: ángeles, 'vaciadores' de casas y 'recuperadores' de objetos ".

Afirman no hacer la competencia a las tiendas de antigüedades. "Yo creo que no, hay espacio para todo el mundo. Viene algún decorador o interiorista, pero el grueso no son profesionales. Además, nosotros vendemos de todo, todo lo que hay en una casa. Son negocios diferentes", señala María, secundada por Astrid: "Sí, nosotros vendemos la cuchara de palo y el mueble antiguo, pero no somos competencia, como no lo somos para el que vende en Wallapop (nosotros también vendemos la lavadora o la batidora). El cliente de anticuario, quizás, busca otro servicio. El mercadillo es casi un evento de diversión, no es el hecho solo de comprar, sino la oportunidad de visitar casas espectaculares o especiales, en la mayoría de los casos".