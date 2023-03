Disfrutar de una terraza en casa es un lujo que hay que aprovechar. Ese espacio exterior puede ser el 'sitio de nuestro recreo' (como diría Antonio Vega) si sabemos aprovecharlo y somos capaces de crear un pedacito de naturaleza en nuestro propio hogar. En la ciudad, exceptuando los áticos, no se dispone de muchos metros , pero eso no constituye en sí mismo un obstáculo para diseñar un espacio atractivo y confortable . Si no lo crees, mira bien las cinco ideas que te proponemos para aprovechar tus metros de terraza.

Es la recomendación más importante. Hay que tener claros los metros de que disponemos y la orientación. Lo ideal es poder disfrutar de dos espacios: uno para comer y otro como estar, pero para eso se necesitan, al menos, 12 metros cuadrados de terraza . Si no es el caso, es mejor que optes por una u otra función. En caso contrario, empezarás a llenar los metros con muebles y el último objetivo es que tu terraza sea un almacén de mobiliario. Además, los espacios despejados siempre dan más sensación de amplitud, así que no abigarrar la terraza es el tip número 1.

El atractivo de la terraza es que consigue llevarte a casa un trocito de naturaleza. Pero no todos tenemos maña con las plantas. Muchas veces, cuando una planta no prospera se debe a que no es una especie adecuada para determinada ubicación. Por eso, es fundamental saber qué tipo se adapta mejor a una orientación u a otra. Por poner algún ejemplo, una buganvilla nunca se dará bien en una terraza orientada al norte, mientras que un camelio o una hortensia no resistirá el sol.