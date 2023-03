La gorra y la bomber de 7.000 euros de Kendall de 'Succession': cuando el lujo apuesta por el logo silencioso

El primer capítulo de la cuarta temporada de 'Succession', la serie inspirada en la familia Murdoch, el bolso de cuadros de Burberry de una de las actrices se convierte en protagonista inesperado . Parece extraño que alguien de la alta y millonaria sociedad estadounidense porte un bolso de esas dimensiones si no está en una actividad de día, como ir de compras. A partir de cierta etiqueta y ciertas horas, siempre bolso pequeño.

Desde hace unos años, el universo 'luxury' lucha por encontrar el equilibrio entre la elegancia y la necesidad de exhibir riqueza. Cada vez son más las mujeres que buscan marcas de lujo que otorguen exclusividad sin que entren en el juego de las apariencias marcas conocidas. Prueba de ello son webs como Not Just a Label o Crest & Co.