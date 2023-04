La corbata es el accesorio masculino por excelencia. Aunque no es habitual utilizarla en el día a día, la corbata es algo que no puede fallar en los eventos de traje, como puede ser una boda o una cita empresarial de etiqueta. Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de los hombres tienen al menos un par en su armario, son muchos los que no saben realmente cómo deben combinarlas.