Cómo llevar gabardina en primavera sin parecer aburrido: consejos de estilista para no liarte

Asociamos las gabardinas a los tonos crudos o beige, pero hay vida más allá de los neutros. Estos tonos, como su nombre indica, tienen la ventaja de que combinan con todo o, al menos, no desentonan demasiado, pero ese es también su principal peligro: pueden hacer de un estilismo algo insípido. Roberto Sánchez , asesor de imagen y autor del libro 'Tu mejor versión' es de esta opinión: "No te quedes solo con el color beige. Hay otros tonos como el azul que sientan fenomenal y más si tu tipo de piel es frío ".

Todos tenemos en la cabeza la imagen del Inspector Clouseau , el desternillante policía interpretado por Peter Sellers. Él y su sempiterna y aparatosa gabardina. El exceso de tejido no suele sentar bien y añade años . "En ocasiones solemos llevar modelos excesivamente grandes y esto puede distorsionar nuestra imagen. Prueba varias marcas, tallas y cortes, puede haber una gran diferencia entre ellos. Y no te olvides del largo, adecúalo siempre a tu altura", señala el estilista.

Si la gabardina es demasiado larga , hará parecer más bajo . Y si es demasiado corta , el efecto será el de un look raquítico .

"El tejido del trench deberá tener cierto peso para que la caída sea elegante . No es necesario que sea muy gruesopero sí cierta calidad. Lo vamos a estar utilizando durante años ", explica Roberto Sánchez. La mala calidad de una tela puede arruinar un estilismo no solo porque estéticamente luzca de manera dudosa, sino porque estos tejidos suelen adaptarse mal al cuerpo. ¿Quién recuerda a Sofía Loren en 'Matrimonio a la italiana' ajustándose continuamente un vestido que muestra su mala calidad? Justo lo contrario a lo que debe ocurrir con ninguna prenda y, en especial, un trench.

Con las ideas claras de cómo debe ser la gabardina perfecta, vayamos a lo segundo más importante: maneras de combinarla para que evitar looks aburridos.

"Si tu estilo es más casual o sport no dudes ni un momento en incluir esa prenda en tu armario. La combinación trench, sudadera, pantalón vaquero y deportivas blancas es un look ganador", asegura el estilista Roberto Sánchez, quien también sugiere evitar las camisetas con gabardina. "De esta forma el look tendrá mucha más coherencia", señala.