En el imaginario colectivo, la menopausia es algo peor que un tabú . Es invisible, algo pigmeo, ignorado y reducido a los sofocos, la ausencia de deseo sexual o las pérdidas de orina caricaturizadas por la publicidad. ¿Es realmente así? Como menopaúsica amiga de otras menopaúsicas, hay que admitir que algo de eso hay. Pero no es lo único. Afortunadamente, hay vida más allá del climaterio y cada vez más mujeres poderosas y estupendas (y menopáusicas) asumen su condición, la proclaman, le quitan gravedad y hasta la convierten en un negocio rentable.

Entre las primeras en hacer esta revolución, Gwyneth Paltrow con su web Goop, un festival de auto-cuidado femenino, y Naomi Watts, enfocada en formar e informar a las mujeres sobre lo que ocurre después de la regla y cómo transitar por ahí sin dramas con la revista 'Menopause matters' y la marca de productos cosméticos Stripes, formulada pensando en las necesidades de las mujeres maduras. Para que no haya dudas, su lema es "Del cuero cabelludo a la vagina". Son solo dos ejemplos lo suficientemente valiosos como para alumbrar un ecosistema diferente en el que no haya que cambiar el gesto o bajar la voz cuando hablemos de eso que ya no viene, con mayor o menor puntualidad, cada mes.