Más allá de los 50, sobre todo si eres hombre, los vaqueros no son una prioridad estilística. De hecho, es habitual que algunos de ellos sean, casi, una de las reliquias de tu armario. Al margen del cariño que le podamos tener a una prenda o de lo cómodo que nos sintamos con ella, lo cierto es que los vaqueros no son una prenda eterna, apta para todas las estaciones. "Los vaqueros no son para todo el año. Hay vaqueros de invierno y verano", confirma el asesor de imagen Roberto Sánchez, para quien, independientemente de la época del año, el vaquero puede jugar un papel interesante en cualquier estilismo, siempre y cuando tengamos el adecuado. ¿Cuál es ese vaquero ideal? Fíjate en estas variables.