La sombrerería sevillana que ha diseñado las chisteras de los invitados de la coronación de Carlos III

No obstante, la coronación tendrá toque sevillano. La sombrerería Fernández y Roche , que cuenta con más de 135 años de historia, fabrica sombreros para todo el mundo, incluido Reino Unido, hacia donde han salido unos 200 para la ceremonia de este sábado , donde muchos invitados lucirán sus chisteras.

No obstante, los sombreros no han sido entregados directamente a los invitados, sino a dos sombrererías londinenses con los que Fernández y Roche tienen exclusividad, tiendas de las que, además, la casa real británica son clientes. No obstante, cuenta con otros clientes, los principales son los judíos ortodoxos, aunque también han tenido más de un sombrero de cine: el de la cuarta entrega de ‘Indiana Jones’ fue obra suya.