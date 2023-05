“Los partidos miran poco hacia los jóvenes y tiene muchas explicaciones”, expone el experto. Primero, porque “son menos en términos de población. La segunda es que participan menos, con lo cual es menos atractivo pedir su voto”. También señala que los jóvenes “son más volátiles, no tienen su identificación partidista creada, no han generado un vínculo afectivo con los partidos porque no han tenido tiempo, puedes estar haciendo medidas para un colectivo que a lo mejor no te vota o cambiará su voto en las siguientes elecciones”.