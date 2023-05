El arte de ser alcalde de un pueblo pequeño (sin partido): “Parecemos el hombre orquesta, valemos para todo”

Pueblos de 640 habitantes hay muchos en España, pero no abundan en la hiperpoblada Comunidad de Madrid, en cuyo nordeste, casi en el límite con Guadalajara, Valdepiélagos se asienta. La sinuosa carretera local M-120 parte en dos la población, e incluso atraviesa su pequeña plaza mayor, de extraña forma triangular; en uno de sus vértices convergen el tranquilo bar La Plaza y el edificio del ayuntamiento, una discreta construcción de ladrillo de la que solo las banderas ondeantes en su terraza dan fe de su carácter oficial. En su planta superior, al otro lado de una mesa abarrotada de documentos, se sienta el alcalde, un hombre de mirada bondadosa y hablar pausado . Parece una persona tímida: solo al cabo de media hora de conversación se permite una broma y una sonrisa.

Tras superar muchos escollos burocráticos, pudieron mudarse hace quince años. Su vocación altruista animó a Pedro a entrar en la agrupación independiente que desde las primeras elecciones, en 1979, administra el pueblo (la Candidatura Independiente de Valdepiélagos ). Los partidos convencionales ya no concurren a los comicios. Primero ejerció de concejal y en 2019 fue elegido alcalde .

Pedro no percibe retribución alguna por su cometido. Después del fallecimiento de su esposa en agosto de 2022, decidió retirarse de su actividad docente; vive de su pensión de jubilación . Podría quedarse en casa descansando y disfrutando de alguna afición; prefiere, en cambio, consagrarse de manera plena y desinteresada a ayudar a sus convecinos desde el despacho del consistorio.

Desde el despacho y en cualquier parte. “Es inevitable que si me encuentro a alguien por la calle que tiene una cuestión que le preocupa, me lo diga. Sea sábado, domingo… La gente tiende a ser discreta, pero hay personas más discretas que otras. Pero eso es bueno, porque permite tener una detección precoz de cualquier problema”, dice. Ser la primera autoridad municipal de un pueblo de estas características implica dedicación completa. Aquí la política se practica en las distancias cortas. “La gente no diferencia a Pedro el alcalde de Pedro el vecino”, añade con más orgullo que resignación. “Es también la parte más satisfactoria”.