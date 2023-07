Cuando Felipe González estuvo a punto de morir en un accidente antes del debate con Aznar

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan este lunes en un cara a cara de alta tensión en el que ambos se juegan la presidencia del gobierno de España . A lo largo del año, los dos han ensayado este duelo en el Senado, el lugar en el que ambos podían encontrarse, ya que Feijóo no es diputado nacional. Según sus respectivos equipos, ninguno quiere un debate bronco ; sin embargo, detrás de cualquier debate hay un entramado de circunstancias profesionales y personales que pueden hacer que la balanza se decante por uno u otro candidato sin que los méritos políticos tengan tanto que ver.

El periodista Manuel Campo Vidal, conductor de muchos de estos debates, ha compartido algo poco conocido: Felipe González sufrió un accidente de avión que pudo costarle la vida el día anterior al debate que perdió con el candidato popular. Así lo ha revelado el periodista en The Objective.

Lo revelador es algo que solo supo seis meses después del debate que, pese a dar como ganador a Aznar, no supuso la caída del gobierno socialista. De hecho, se mantuvo hasta 2006. Campo Vidal desvela que Felipe González había sufrido un percance el día antes del debate. "Todo el mundo tuvo la sensación de que Felipe González no había ganado. Pero lo que la gente no sabe es que el día anterior estuvo a punto de tener un accidente de avión saliendo de Las Palmas. Hubo un problema de despresurización tremendo en la cabina. Si la cabina de ese avión privado se abre, se hubieran precipitado en el Atlántico. El piloto, que era muy experto, logró que el avión planeara a 100 metros del agua. Tuvieron que volver planeando media hora, volver a Canarias y esperar otro avión para que les llevara a Madrid".