Carlos Alcaraz ha vuelto a conseguirlo. El de Murcia no solo ha conseguido mantener su número 1, sino que se ha coronado como el nuevo campeón de Wimbledon tras un partido trepidante en cinco sets en el que logró derrotar a Novak Djokovic, que ya parecía un rival imbatible, no perdía en la pista central del All England Club desde hacía una década. Alcaraz ganó ante la euforia de un público en el que no faltaron grandes estrellas que le vitorearon al ganar su segundo Grand Slam.