Gabardina, elegancia y placer: Loquillo y su chica, en el verano donostiarra

El fin de semana pasado estuvo en Portas, Pontevedra, dando un concierto y este lunes 24 de julio saldrá al escenario en Santander, por lo que en sus días libres parece que el cantante ha decidido quedarse en el fresco norte para llevar mejor el calor extremo que han sufrido otras zonas de la península. Tanto que hasta ha triunfado con su look, unas gafas de sol negras y una elegantísima gabardina del mismo colo r. Todo perfectamente combinado con su pareja, Susana Koska . “Tiempo de Burberry en el verano donostiarra”, escribe el artista.

El cantante y Koska llevan tres décadas juntos, parte de ellos conviviendo con la enfermedad de Susana, el cáncer. Hace unas semanas Loquillo explicaba en una entrevista en ‘La matemática del espejo’ que “la fuerza por seguir en la lucha, en la vida, el hecho de ser una escritora excelente, el hecho de no tirar la toalla, a mí me ha ayudado muchísimo. He visto en ella un referente”.