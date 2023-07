Una herencia polémica y una discoteca que resurge: la vida marbellí antes y después de Olivia Valère

El pequeño de los hijos de la empresaria es quien ahora se encarga de la dirección de la discoteca Olivia Valère y también ejerce como promotor, con un equipo que forma con su mujer, Natasha, y un amigo, Salman Yousran . Un modelo de negocio que sigue queriendo atraer el glamour a su noche, el mismo que atrajo su madre y que ha llevado a que el mismo Antonio Banderas celebrase hace unos años su 59 cumpleaños. No solo la discoteca, también Lov, un exclusivo restaurante donde la cuenta por persona no baja de los 100 euros, sigue siendo una mina de oro para los Valére.

Aunque el negocio de Valère va bien, su familia sigue enfrentada por la herencia. Tal y como confirma El País, tanto el usufructo del apartamento en París como parte de la villa El Chaparral de Marbella , además de los muebles y objetos de su interior, se lo dejaba a su marido, Philippe Roger , mientras que el resto de la herencia se reparte en cuatro partes al 25% entre él, Xavier, hijo en común, y Karen y Arnaud, hijos del primer matrimonio de la empresaria. Estos últimos no estarían del todo conformes con el reparto.

Philippe explica a El País que les ofreció un acuerdo que no prosperó y que, en una visita a París, se encontró con que Arnaud había estado en la casa y se había llevado algunos cuadros y un coche. No obstante, también ha denunciado a Karen para que no pueda utilizar la marca Olivia Valère tras haber “secuestrado” dos meses las redes sociales del local.