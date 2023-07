Le llamaban Wolfy: el perro asturiano abandonado que llegó a campeón surfero

El amor a los animales le viene de familia. Su madre era criadora de perros y de caballos . Cuando murió su anterior perro, Mendiola adoptó a Wolfy en la protectora de Os Biosbardos. Wolfy es de todas las razas y de ninguna. "Le llamaban Balto —explica— y no se sabe muy bien de qué raza es. Me dicen que es un border collie disfrazado, porque tiene carácter de border collie, pero también algo de belga malinois y de pastor alemán de trabajo. En realidad es un perro pastor", explica este surfer en La Voz de Galicia .

Sin embargo, este asturiano sabe que no vale cualquier perro. Le tiene que gustar el agua y nadar bien. ¿Cómo se ve eso? Si el perro no quiere participar en nada, no quiere salir del coche o meterse en el agua no hay que forzarle nunca. ¿Cómo se comporta en la tabla? Depende del día, hay veces que se sube a descansar y cuando quiere se baja, nada y acaba su jornada surfera.