Naomi Watts o hablar sin tabúes de la menopausia temprana: "Estaba fuera de control"

Ahora Watts ha empezado a hablar del tema, lo hizo hace unos meses y lo ha vuelto a hacer hace unos días en una entrevista con la revista Hello en la que asegura que para ella ese tema era un completo desconocido, lo que la hizo entrar en “una espiral que me llevaba a perder el control”.

A la actriz de ‘Lo imposible’ la menopausia le llegó en 2006, cuando no se lo esperaba, unos 10 o 15 años antes que la media de edad de las mujeres. “Pasar por algo como la menopausia a una edad tan temprana no fue nada fácil para mí , especialmente en un momento en el que había tan poca información al respecto”, explica Watts que relata como empezó a experimentar “cambios de humor, sudores nocturnos o migrañas”.

No obstante, con la perspectiva del tiempo Naomi Watts asegura que “pasar por todo aquello me llevó a comprenderme a mí misma de una forma más profunda, y cuando finalizó me sentía más yo de una manera auténtica. Gran parte de mi libertad me llegó tras ese reconocimiento de una misma porque tenía esas voces en el fondo de mi cabeza que me recordaban cómo tras eso a las mujeres se las considera ya mayores, pero había cierto atractivo en ese deseo de ser auténtica, de arrastrarme hasta dejar atrás esa pared de cristal y reconocer por mí misma algo que probablemente todo el mundo ya había visto en mí”.