The Guitar Bag, los bolsos con los que la gaditana María José Carral rinde tributo al rock en el corazón de Roma

Después de varios años triunfando en eventos y ferias de moda, ha inaugurado su propia tienda conceptual

Sus bolsos, con nombre de estrella, tienen como seña de identidad el 'strap button', el botón modificado de las correas de guitarra

Además de comprar, los clientes pueden tocar la guitarra, sentir el rock y conocer la fascinante historia de esta artista

Si perderse por las tiendas artesanales de la pintoresca Vía del Pellegrino de Roma es apasionante, entrar en la tienda de bolsos The Guitar Bag, en el número 169, es puro delirio. Y más delirio aún escuchar a su impulsora, María José Carral, una historia que arrancó con el sueño infantil de triunfar como estrella del rock y ha culminado con la conversión de guitarras eléctricas en bolsos que llevan nombre de grandes artistas. Desde Patty (Smith) y Mark (Knopfler) a Tina (Turner).

Antes de atravesar el portón de arco de medio punto, una guitarra eléctrica sobre el muro nos anticipa que estamos ante un auténtico santuario del rock. Es el sueño cumplido de esta gaditana de San Fernando de Cádiz de 51 años que, a pesar de que llegó a Italia hace más de tres décadas, no ha perdido el acento andaluz. Nos cuenta que su seña de identidad es el strap button, el botón modificado de las correas de las guitarras que ha patentado.

El resultado es un bolso único y original, una pieza capaz de elevarte y hacerte sentir una indómita estrella del rock. Nos invita a conocer su propuesta creativa y a curiosear en este exclusivo espacio hedonista donde el arte, la música y la moda se mezclan sin reglas.

¿Era importante tener tu propia tienda física?

La apertura de una concept store donde moda y música están totalmente fundidas me permite contar la historia y la peculiaridad de mi marca. Mi bolso no es un bolso cualquiera. Tiene la singularidad de las correas y la patente del botón (strap button) de las guitarras eléctricas fabricado especialmente para estos bolsos. Me gusta explicar que uno no necesita saber tocar la guitarra para llevar este bolso. El 99% de mis clientes no la toca y pueden sentirse como una rock star cuando llevan. Yo tampoco la toqué, aunque ahora estoy empezando ahora a dar clase.

¿Qué impacto ha tenido en Roma?

Todo el mundo se queda fascinado por esta historia. En la calle donde he abierto la tienda, la Vía del Pellegrino, hay mucho turismo, sobe todo americano, y la gente responde muy bien. Acabo de abrir, pero es magnífico. Es más un salón que una tienda. Quiero que las personas entren y se sientan como en casa. Hay una guitarra eléctrica que la gente puede tocar y libros sobre música que pueden leer.

¿Lo definirías como un templo del rock?

La gente que viene puede sentir la música. Vendo también vinilos, discos, cuadros con frases musicales… Tengo incluso unas camisetas con el título de una canción en la parte delantera y el código QR detrás para que accedas a escucharla. Por ejemplo, hay una en la que en el interior de una púa se lee 'Dancing Queen' y detrás tienes el QR con el que lo encuadras con el móvil y escuchas en Spotify.

Esa es mi filosofía de vestir la música. Puedes hacerlo con mis bolsos, las correas, las camisetas con QR o cuadros con frases de canciones que puedo personalizar tanto en colores como en frases. The guitar bag siempre sorprende. La decoración es vintage y he incorporado también sombreros de Argentina, algunos tejanos y anillos de bronce y plata de un artesano de Trastevere, uno de los barrios bohemios de Roma.

¿Es fácil colocar una marca tan personal e independiente?

Italia ofrece ventajas fiscales a quien invierte en una start-up innovadora

Fácil no es y no sé aún si lo lograré. Soy una start-up innovadora y, gracias a la patente de mi bolso y el título que me ha dado el registro de empresas italianas, he encontrado personas que han invertido en mi marca. En Italia quien invierte en una start-up innovadora obtiene el 50% de ventaja fiscal. Es una inversión de riesgo, pero sabes que lo recuperarás y que, si la empresa sale bien, los beneficios son muy altos. Afortunadamente, cuento con el apoyo de personas que han creído en mí y han invertido en la marca, como el caso de una señora argentina que conocí en la Feria de la Moda de Milán y se enamoró de mis bolsos y del proyecto.

¿Por qué elegiste la vía del Pellegrino?

Es una calle preciosa, en el centro de Roma, entre Plaza Navona y Campo dei Fiori, con gran tránsito de italianos y extranjero, sobre todo americanos. En ella encuentras otras boutiques de marcas artesanales y experimentales de gran calidad. La vía del Pellegrino es una calle de comercio protegido y quien pasea por esta calle sabe que va a encontrar marcas pintorescas que se salen de lo comercial.

Empezaste con bolsos que llevan el nombre de los clásicos que marcaron tu juventud, como Patty (Smith), Mark (Knopfler), Eric (Clapton), Jimmy (Hendrix), Chris (Martin), Amy (Winehouse) o Bryan (Adams). ¿Qué novedades tienes?

Tengo una nueva colección dedicada al guitarrista de AC/DC, Angus Young. Son bolsos muy elegantes, metalizados. Además, tengo el modelo Prince o el bolso reciclado Amy (Winehouse). Y en septiembre volveré a la Feria de la Moda de Milán y presentaré los bolsos Tina, Bruce y Santana, además de otros modelos.

Los bolsos The Guitar Bag van a llevar, además, una historia muy humana. Cuéntanos.

Voy a colaborar con mujeres víctimas de violencia de género que trabajan con piel de búfala, una piel llena de cicatrices con la que se identifican

Voy a colaborar con un grupo de mujeres víctimas de violencia de género que han aprendido a trabajar la piel y se ocuparán de coser mis correas de guitarra y algunos modelos de bolso que saldrán a partir de septiembre. Tendremos, por tanto, carteras y bolsos realizadas a mano por ellas con piel de búfala. Esta es una piel con historia porque es dura y muy resistente, pero llena de cicatrices, lo que hace que nadie quiera trabajar con ella. Estas mujeres se identifican muy bien con este tipo de piel. Colaborar con ellas hará los bolsos aún más grandes.

¿Hay algún bolso que acapare especial atención?

El que despierta siempre más interés es el que lleva la correa de Victoria, bajista de Maneskin. Es una correa con estrellas y es, sin duda, clara ganadora.

¿Sigues algún ritual en tu proceso creativo?

No. Yo pienso y sueño mucho, por lo que la idea me puede surgir en cualquier lugar y momento. Puedo ver cruzar a una mujer con un paraguas naranja y unos zapatos rojos y con su imagen hago un mundo. Aparte del proceso creativo, me hago cargo de la parte económica, social, comercial. Realmente, trabajo todo el día y no es fácil.

¿Cuál es el momento de mayor disfrute en ese proceso?

Todo me inspira. La búsqueda del color, una forma que sea esencial o dar con un material, un accesorio, un broche y esa correa que transforma el bolso. Desde que lo pienso hasta que lo realizo, el proceso es lento, pero lo disfruto de principio a fin. Sobre todo, soy funcional y mi mirada es siempre hacia la funcionalidad. Hasta que no encuentro lo que busco exactamente, no estoy tranquila.

Tienes bolsos unisex. ¿Por qué a algunos hombres se les resiste?

Los hombres empiezan a llevar bolso, pero todavía hay prejuicios

Empiezan a llevarlo, sobre todo carteras, que son bolsos de 24 horas, pero es verdad que todavía hay hombres con prejuicios que no se atreven.

Cuando sueñas a lo grande, ¿cómo te imaginas?

Esto es como un hijo, que crecerá y volará, y yo me iré a descansar y a disfrutar de las playas gaditanas