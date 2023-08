Cuando las supermodelos dominaron el mundo: "Éramos como los Beatles"

View this post on Instagram

En el documental analizan sus vidas para dar una visión más íntima de cómo vivieron aquella época dorada de la moda. Ellas cambiaron las reglas , se convirtieron en marcas y lograron una trascendencia nunca lograda más allá de las pasarelas con un reconocimiento mundial que las colocó como grandes celebridades más allá de la visión de ser puros maniquíes, como hasta ese momento. Tal ha sido su influencia que aquellos looks de los 80 y los 90 son hoy replicados por la generación Z.

Una portada en la que rememoran aquella época, ahora fotografiadas por Rafael Pavarotti. “Era demencial. ¡Ni que fuéramos los Beatles!”, recuerda para Vogue Linda Evangelista sobre como la fama aumentó tras protagonizar el videoclip de George Michael. Y lo mejor de todo era que no existía revalidad, eran amigas y se apoyaban. “Había auténtica hermandad entre nosotras, basada en el cariño y la lealtad, cuando una se caía, otra la levantaba” , cuenta Campbell.

Vivieron la fama en una época en la que era fácil y tentados caer en conductas cuestionables y Christy asegura no cayó porque “mi carrera despegó muy rápido, había muchos ojos puestos en mí como para salirse con la suya”. La teoría de Crawford es otra, más allá de que empezó a los 20 años, edad ya avanzada en el modelaje, cree que sus inseguridades fueron beneficiosas. “Cuando me invitaban a una fiesta en un ya pensaba: ‘¿Qué te pones para un yate? ¿Qué tenedor tienes que utilizar?’. No iba. Perdí algunas oportunidades, pero también evité cosas peores”.