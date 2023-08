La mujer que trabaja y conduce a los 101 años: sus consejos para tener una vida larga

Durante su carrera Jayne Burns fue principalmente contable, pero en la década de los 90, tras la muerte de su marido, su hija le presentó a los dueños de la tienda. “Me gustaban las telas, así que el gerente me preguntó si quería trabajar. Empecé, me gustó y me quedé”, recuerda.

¿Cuál es su secreto? Ni ella lo sabe del todo. En cuanto a alimentación, asegura que come de todo y no se priva de absolutamente nada. Durante un tiempo evitó el azúcar, pero ya no porque afirma que “me gustan demasiado los dulces”. Eso sí, nunca ha fumado y, desde que falleció su marido, no ha vuelto a beber alcohol.